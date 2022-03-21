Çanakkale'de yarın da ada seferlerine fırtına engeli - Haberler

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Çanakkale'de yarın da ada seferlerine fırtına engeli

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çanakkale'de yarın da ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "Yarın, Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle gün içerisinde sadece Bozcaada'dan 07: 00, 14: 00 ve 18: 00, Geyikli'den ise saat 08: 00, 15: 00 ve 19: 00 seferleri yapılacaktır. Kabatepe-Gökçeada hattında ise gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 07: 00 ve 17: 00, Kabatepe'den de saat 09: 00 seferleri yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

(Utku Yaşar Cüce/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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