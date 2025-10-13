Çanakkale'de Yangınlardan Zarar Gören Alanlar Yeniden Fidanlarla Buluşturulacak

Çanakkale'de bu yıl çıkan 768 yangında zarar gören 8 bin 196 hektarlık alan, 2026'nın sonuna kadar yeniden fidanlarla buluşturulacak.

Kentte bu yıl özellikle yaz mevsiminde Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında çıkan yangınlara ilk müdahale, başlangıçtan 4-6 dakika sonra gerçekleştirildi.

Bazıları büyük çaplı olan yangınlara yaklaşık 800 personel, insansız hava aracı, çok sayıda uçak ve helikopterin yanı sıra kara araçlarıyla müdahale edildi, köylere ise destek için 222 su tankeri dağıtıldı.

Yangınlarda zarar gören 8 bin 196 hektarlık alanın ise yeniden fidanlarla buluşturulması için çalışmalar sürüyor. Yangınlardan zarar gören alanlarda temizlik ve rehabilitasyon çalışmaları yürütülüyor.

"Yeniden orman kurma çalışmalarına başlandı"

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, AA muhabirine, bu yılın teşkilatları açısından zorlu geçtiğini söyledi.

Sıcak hava, düşük nem ve ani rüzgarların orman yangınıyla mücadeleyi zorlaştırdığını vurgulayan Demirci, vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olması konusunda uyarılarda bulundu.

Demirci, 2025 bitmeden gelecek yılın hazırlıklarına başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"İnşallah 2026'da kazasız belasız bir sezon geçiririz. Çanakkale'de hakikaten ciddi manada yangınlar oldu. Şehri tehdit eden yangınlar oldu. Yangınlar bittikten sonra Orman Genel Müdürlüğü uzman ekiplerini göndererek, Çanakkale'deki şubelerimizin, teknik personelimizin de desteğiyle yeniden orman kurma çalışmalarına başlandı. Çalışmalarımız halen devam ediyor. Belli aşamaya geldi. Bazı sahalarda arazi hazırlıkları devam ediyor. Bazısında orman tespit ve kesim çalışmaları devam ediyor, inşallah onları sezon içerisinde tamamlayacağız. 2026 sonuna kadar bu sahaların tamamında yeniden orman kurmak için çalışmalarımızı tamamlamış olacağız."

"Yangına dirençli ormanlar kurulacak"

Kent özelinde Orman Genel Müdürlüğünce yürütülen İklime Dirençli Ormancılık Projesi kapsamında hazırlık yaptıklarını dile getiren Demirci, Ekosistem Onarımı Çalıştayı'nın da yıl içinde yapılacağını söyledi.

Demirci, bu çalıştay sonucunda Çanakkale'ye özel projelerin oluşturulacağını belirterek, "Belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve çeşitli üniversitelerin katılımıyla çalıştay sonuçları netleştirilerek kamuoyuna duyurulacak. Bu manada hem Güzelyalı, Dardanos gibi hem de diğer orman köylerimiz ve yangın riski olan köylerimizde gerekli tedbirler alınacak. Yangına dirençli ormanlar kurulacak. Kent peyzajına katkıda bulunma adına bir çalışma yürütülecek." ifadelerini kullandı.