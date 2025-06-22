Çanakkale'de Yangınlara Sebep Olan 6 Şüpheliye Adli İşlem Başlatıldı

Çanakkale'de Yangınlara Sebep Olan 6 Şüpheliye Adli İşlem Başlatıldı
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Çanakkale'nin çeşitli ilçelerinde çıkan yangınlarla ilgili olarak 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yangınların elektrik kabloları ve makine kullanımı sonucu çıktığı bildirildi.

Çanakkale'nin merkez, Biga ve Ezine ilçelerinde çıkan yangınlara ilişkin 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Erenköy köyü Yenimahalle mevkisinde saat 11.45 sıralarında bir kişiye ait tarladaki su kuyusunun elektrik kablolarının ark yapması sonucu çıkan kıvılcımın ormanlık alana sıçramasıyla yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Biga ilçesine bağlı Aksaz köyünün Hamtoprak mevkisinde saat 15.20 sıralarında biçerdöverden kaynaklı, merkez ilçe Taşlıtarla köyü Kulebeli mevkisinde saat 12.00 sıralarında da spiral makinesiyle yapılan boru kesimi sırasında çıkan kıvılcımın araziye sıçraması sonucu yangın meydana geldiği ifade edildi.

Ezine'nin Çarıksız köyünde de dün saat 16.40 sıralarında, bir vatandaşın evinde yaptığı tadilat sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların yandaki araziye sıçraması sonucu yangın çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, çıkan yangınlarla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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