Çanakkale'de Yangınla Mücadeleye Destek

Çanakkale'de vatandaşlar, tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadele eden ekiplere destek olmaya çalışıyor.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

Vatandaşlar da ekiplerin çalışmasına destek veriyor.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi personeli ve vatandaşlar, hastanenin önüne bağladıkları hortumla yangına müdahale ediyor.