Çanakkale'de Yangınla Mücadeleye Destek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de başlayan yangın, tarım arazisinden ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin mücadelesine vatandaşlar da destek veriyor.

Çanakkale'de vatandaşlar, tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadele eden ekiplere destek olmaya çalışıyor.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

Vatandaşlar da ekiplerin çalışmasına destek veriyor.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi personeli ve vatandaşlar, hastanenin önüne bağladıkları hortumla yangına müdahale ediyor.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transferi resmen duyuruldu! Sacha Boey ezeli rakibe gidiyor

Yılın transferi resmen duyuruldu! Sacha Boey ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.