Çanakkale'de Yangından Etkilenen Oluklu Kertenkeleye Yardım Eli

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın sonrası orman işçileri, yangından etkilenen oluklu kertenkeleyi su ile serinletti.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangından etkilenen oluklu kertenkeleye orman işçilerinin su vererek serinlettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyü yakınlarında dün saat 20.30 sıralarında tarım arazisinde çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına 17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ile 85 personel müdahale etti. Alevler, saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 hektar tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarına devam eden ekipler, sabah saatlerinde yangından etkilenen oluklu kertenkele buldu. Personel, oluklu kertenkeleye su vererek, serinletti. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir yudum su, bir dünya merhamet. Çanakkale'de yangından etkilenen oluklu kertenkele, Kahramanmaraş'ta sıcaktan bunalan kaplumbağa. Dostlarımızın imdadına orman kahramanları yetişti. Unutmayalım dikkatsizliğimiz sadece ağaçları değil, dostlarımızı da tehdit ediyor" ifadelerine yer verildi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ/AYVACIK, (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak

Trump'tan çok konuşulacak çıkış: Yakında barışacaklar
İran'dan okkalı misilleme! İsrail'de 'Sığınaklara gidin' çağrısı yapılıyor

İran'dan okkalı misilleme! Halka "Sığınaklara gidin" çağrısı yapılıyor
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Netanyahu bakın nerede görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da kriz! Morata eşyalarını toplayıp ülkesine gönderdi

Takımdan ayrılıyor! Eşyalarını apar topar toplayıp ülkesine gönderdi
Toprak Razgatlıoğlu'ndan Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağında 3'te 3

Pistlerin tozunu aldı! Toprak Razgatlıoğlu'ndan İtalya'da 3'te 3
Hamas, İsrail'in güneyine roket saldırısı düzenledi

İran'ın ardından onlar da İsrail'e saldırdı!
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
4 yaşındaki çocuk 'Annem beni dövüyor' dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı

Anneden 4 yaşındaki çocuğuna şiddet! Gizli kamera her şeyi kaydetti
Sınava geç kalan öğrencinin imdadına Yunus Polisi yetişti

Sınava geç kalan öğrencinin imdadına Yunus Polisi yetişti
Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir

"İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye" deyip çağrıda bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.