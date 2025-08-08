Çanakkale'de Yangın: Yaşlılar Jandarma ve Komandolar Tarafından Tahliye Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana yayılan yangında, jandarma ekipleri ve komandolar, yaşlı bakım merkezindeki yaşlıların tahliyesini gerçekleştirdi. Yangına itfaiye ve sağlık ekipleri de müdahale etti.

Çanakkale'ye bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana yayılan yangında jandarma ekipleri ve komandolar, bakım merkezindeki yaşlıların tahliyesinde görev aldı.

Sarıcaeli köyünde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Yangının büyümesi üzerine orman ve itfaiye çalışanlarının yanı sıra sağlık ve polis ekipleri ile jandarma ve komandolar da bölgeye yönlendirildi.

Köyde bulunan özel yaşlı merkezinin sakinleri, jandarma ekipleri ve komandolar tarafından binadan tahliye edildi.

Jandarma ekipleri ile komandoların, yaşlıları bakım merkezinden çıkarıp, otobüslere bindirdikleri anlar bazı sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
Sokak köpeğinin kaçırmaya çalıştığı çocuğun imdadına babası yetişti

Dehşet anları kamerada! Sokak köpeği, çocuğu kaçırmaya çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu

Özel uçakla geliyor! Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.