Çanakkale'de Yangın: Yaşlılar Jandarma ve Komandolar Tarafından Tahliye Edildi

Çanakkale'ye bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana yayılan yangında jandarma ekipleri ve komandolar, bakım merkezindeki yaşlıların tahliyesinde görev aldı.

Sarıcaeli köyünde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Yangının büyümesi üzerine orman ve itfaiye çalışanlarının yanı sıra sağlık ve polis ekipleri ile jandarma ve komandolar da bölgeye yönlendirildi.

Köyde bulunan özel yaşlı merkezinin sakinleri, jandarma ekipleri ve komandolar tarafından binadan tahliye edildi.

Jandarma ekipleri ile komandoların, yaşlıları bakım merkezinden çıkarıp, otobüslere bindirdikleri anlar bazı sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.