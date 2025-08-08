Çanakkale'de Yangın: Yaşlı Bakım Evi ve Üniversite Tahliye Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Sarıcaeli köyünde meydana gelen yangın nedeniyle, yaşlı bakım merkezindeki 52 vatandaş ve ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki personel tahliye edildi. Valilik açıklamasında, vatandaşların güvenle tahliye edildiği belirtildi.

YAŞLI BAKIMEVİ TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valiliği tarafından, sosyal medya hesabından yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Karasal-Sayısal Radyo ve Televizyon Verici Kulesi'nde bulunan 2 vatandaşımız ile Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi'nde kalan 52 vatandaşımız, ilgili ekiplerimizin çalışmalarıyla salimen tahliye edilmiştir" denildi.

ÇOMÜ TERSİOĞLU YERLEŞKESİ BOŞALTILDI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi ise teknik personel dışında tahliye edildi. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, "Teknik ve destek personel dışında kontrol amaçlı olarak idari yöneticiler hariç boşalttık" dedi.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası

Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumun ilk icraatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transferi resmen duyuruldu! Sacha Boey ezeli rakibe gidiyor

Yılın transferi resmen duyuruldu! Sacha Boey ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.