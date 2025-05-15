Çanakkale'de Yangın Risk Yönetimi Çalıştayı Düzenlendi

Çanakkale'de Yangın Risk Yönetimi Çalıştayı Düzenlendi
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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, bölgenin doğal ve kültürel varlıklarını korumak için 'Conkbayırı Yangın Risk Yönetim Planı Çalıştayı'nı düzenledi. Uzmanların katıldığı çalıştayda, yangın önleme ve müdahale stratejileri üzerine analizler yapıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, bölgenin doğal ve kültürel değerlerini yangın risklerine karşı korumak amacıyla çalıştay düzenlendi.

Uzman akademisyenler, kamu kurumlarının temsilcileri ve paydaşların bir araya geldiği "Conkbayırı Yangın Risk Yönetim Planı Çalıştayı", 3 gün sürdü.

Conkbayırı ve çevresinde yürütülecek yangın önleme, risk analizi ve müdahale stratejileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunulan çalıştay kapsamında, alanın yangına hassas bölgeleri tespit edilerek olası senaryolar üzerinde duruldu.

Yapılan analizler ve sunumlar doğrultusunda, yangınlara karşı etkin bir risk yönetim planı oluşturulması yönünde önemli adımlar atıldı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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