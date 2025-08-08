Çanakkale'de Yangın Nedeniyle Uçuşlar Askıya Alındı

YANGIN NEDENİYLE UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde ormanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle bölgedeki tüm uçuşlar geçici olarak durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çanakkale ilinde havalimanının karşısında başlayan yangın nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 8 Ağustos 2025 saat 20.00'ye kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır" denildi.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,