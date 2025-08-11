Çanakkale'de Yangın Nedeniyle Bir Köy Daha Tahliye Ediliyor
Çanakkale'nin Kepez beldesinde çıkan yangın nedeniyle Halileli köyünün tahliyesine başlandı. Vali Ömer Toraman, durumu sosyal medya üzerinden duyurdu.
1 KÖY DAHA TAHLİYE EDİLİYOR
Çanakkale'nin Kepez beldesinde çıkan yangında 1 köyün daha tahliyesine başlandı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale Merkez yangını istikametinde bulunan Halileli köyü tedbiren tahliye edilmektedir" dedi.
Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel