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Çanakkale'de Yangın: Misafir Evi Ateşe Verdi

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir evde çıkan yangın, misafir olan A.K.'nın tartışmanın ardından evi ateşe vermesi sonucu çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı ve A.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Menderes Mahallesinde Ramis Ş'ye ait tek katlı müstakil evde misafir olan kalan ve Ordu'dan geldiği öğrenilen A.K, henüz bilinmeyen nedenle Ramis Ş. ve oğlu ile tartıştı.

Olaydan şikayetçi olmak isteyen Ramis Ş. ve oğlu polis merkezine gittiği sırada iddiaya göre A.K. evi ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın Bayramiç Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Olayın ardından kaçtığı tespit edilen A.K'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Sabahattin Sallama - Güncel
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