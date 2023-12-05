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Çanakkale'de yangın mağduru üreticilere tohum dağıtımı yapıldı

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Çanakkale'de yaşanan orman yangınlarında zarar gören üreticilere tohumluk buğday ve arpa dağıtımı gerçekleştirildi. Programa Çanakkale Valisi, İl Genel Meclisi Başkanı ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin başkanları katıldı. Dağıtılan tohumlarla üreticilerin üretime katkı sağlaması hedefleniyor.

Çanakkale'de 16-17 Temmuz ve 22-23 Ağustos'taki orman yangınında zarar gören üreticilere 61 ton tohumluk buğday ve arpa dağıtımı yapıldı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, tohumluk buğday ve arpaların üreticilere dağıtılması dolayısıyla Kemel köyünde program düzenlendi.

Programa, Vali İlhami Aktaş, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, Merkez Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Cevat Ekici, Kemel Köyü Muhtarı Recep Akın, Kayadere Köyü Muhtarı Mustafa Erol, tarımsal kalkınma kooperatiflerinin başkanları ve üreticiler katıldı.

Vali Aktaş, programda görüştüğü üreticilerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Dağıtılan tohumların üreticilere hayırlı olmasını temenni eden Aktaş, devletin her daim üreticilerin yanında olduğunu belirterek, bol ve bereketli bir üretim yılı geçirmeleri dileğinde bulundu.

Programda daha sonra Çanakkale Valiliği himayelerinde, İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda 10 köydeki 94 üreticiye, sertifikalı 15 ton Lord arpa, 23 ton Sladoran arpa, 23 ton Tigre buğday tohumu teslim edildi.

Yangından zarar gören üreticilerin bu tohumları 2 bin 550 dekar alana ekerek üretime katkıda bulunacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Tarım Çevre Doğal Afetler Ekonomi Güncel Haberler

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