Çanakkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Olay sırasında bir ağaçta bağlı kalan eşek de vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'de tarım arazisinde saat 12.30 sıralarında başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile saat 17.40 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangın bölgesinde alevlerin arasında bir ağaca bağlanmış olan eşek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
