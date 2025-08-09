Çanakkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Kalabaklı köyünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor ve söndürme çalışmaları sürüyor.
Çanakkale'de arazide çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Kalabaklı köyündeki boş arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Vatandaşlar traktörleri ve su tankerleriyle, polisler de Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) çalışmalara destek verdi.
Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
