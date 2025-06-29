Çanakkale'de Yangın: 250 Dönüm Tarım Arazisi Zarar Gördü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangında, 100 dönüm buğday ekili alan ve 150 dönüm makilik alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Koruköy ve Demirtepe köyleri arasında yer alan Doğan Aslan mevkisindeki tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Tekirdağ, Gelibolu, Evreşe ve Kavakköy'de görev yapan orman ve itfaiye ekipleri ile bir helikopter ve uçak bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 100 dönüm buğday ekili tarla ile 150 dönüm makilik alan zarar gördü.