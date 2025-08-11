Çanakkale'de Yangın: 2 Bin 90 Kişi Tahliye Edildi

Çanakkale'de Yangın: 2 Bin 90 Kişi Tahliye Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Kepez beldesindeki yangın nedeniyle riskli bölgelerden 2 bin 90 kişi tahliye edilirken, dumandan etkilenen 77 kişi sağlık kuruluşlarında tedavi altında. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

2 BİN 90 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale'nin Kepez beldesinde başlayıp Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez Çınarlı yangınına müdahale devam ediyor. 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personel ile müdahale ediliyor. Riskli bölgelerden 2 bin 90 vatandaşımız tedbiren deniz ve karayolu ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 77 vatandaşımızın tedavisi sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır. Hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" dedi.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi

Bozkurt işareti yapan ünlü müzisyen hakkında şaşırtan karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında

Dün yaşanan deprem sonrası jet soruşturma! 2 kişi gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.