Çanakkale'de Yangın: 2 Bin 90 Kişi Tahliye Edildi

2 BİN 90 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale'nin Kepez beldesinde başlayıp Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez Çınarlı yangınına müdahale devam ediyor. 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personel ile müdahale ediliyor. Riskli bölgelerden 2 bin 90 vatandaşımız tedbiren deniz ve karayolu ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 77 vatandaşımızın tedavisi sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır. Hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" dedi.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,