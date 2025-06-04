Çanakkale'de Yangın: 10 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çanakkale'de Yangın: 10 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Kepez Beldesi'nde bir sitedeki binanın üçüncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, çıkış nedeni araştırılıyor.

Çanakkale'de site içerisindeki binanın üçüncü katından çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Kepez Beldesi Hamidiye Mahallesi'ndeki sitede bulunan binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Çanakkale ve Kepez belediyelerine bağlı itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangından etkilenen binadaki vatandaşlardan bazıları kendi imkanlarıyla diğerleri de ekiplerin yardımıyla çıkartıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen 10 kişi, ambulanslarla sevk edildikleri Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bazı bina sakinlerinin balkon korkulukları ve pencerelerde yardım beklemesi çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı

CHP'li belediyelere operasyon! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Pazarın gözdesi oldu! Her gören telefona sarıldı
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor

BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Ata Demirer verdiği kilolarla gündemde

Görenler tanımakta zorlandı! Tatildeki hali şaşırttı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı

Selin vurduğu şehrimizde kebapçının son hali bu
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi

İlk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.