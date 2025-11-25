Haberler

Çanakkale'de "Yanan Alanların Rehabilitasyonunda Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Valiliği ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle "Yanan Alanların Rehabilitasyonunda Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çanakkale Valiliği ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle "Yanan Alanların Rehabilitasyonunda Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Çanakkale'de 2024 ve 2025'te çıkan orman yangınlarının büyük bir fedakarlıkla söndürülmeye çalışıldığını ifade etti.

Türkiye'nin yangınla mücadelede sürekli ileri giden bir altyapı oluşturduğunu aktaran Toraman, " Çanakkale'de bu seneki yangınlarda Türkiye'nin bütün yangını söndürme kapasitesi, hem araç gereç hem de insan unsuru olarak görev aldı." dedi.

Çanakkale'de çok özel alanların olduğunu dile getiren Toraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geleneksel olarak korunan alanlarımız var, milli parklar, tabiat alanları gibi bir de Tarihi Alan'ımız var. Tarihi Alan'ımız şehitliklerin olduğu bir yer. Buraları biz ağaçlandırmışız ve çok ciddi yangın tehlikesi altında. 2023'te Gelibolu tarafından Eceabat tarafına çok büyük bir yangın başlamış, 2024'te yine benzer bir yangın. Bir önceki yıl bıraktığı yerden devam ediyor. Türkiye'de yangın olduğunda milletçe çok üzülüyoruz ama inanın Çanakkale'de yangın olduğunda 86 milyon daha fazla üzülüyoruz. Buranın çok özel bir anlamı var. Bu çalıştayın Çanakkale'de olmasının özel sebebi bu. Çanakkale'ye özel bir değerlendirme arz ediyoruz."

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da yangın öncesinde, sırasında ve sonrasında özellikle uzmanlık ve çok disiplinli çalışmayı gerektiren bir dizi etkinliklerin yapılmasının önemine değindi.

Prof. Dr. Erenoğlu, üniversite olarak yangınların ardından bilim insanlarını bir araya getirerek oluşturdukları çalışma grubunun bu çalıştaya önemli katkılar sunacağını dile getirdi.

"Yeniden ormanlaştırma çalışmalarına başlıyoruz"

Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer ise son yıllarda Çanakkale'nin orman yangınlarından en çok etkilenen illerden olduğunu kaydetti.

Bu yıl Çanakkale'de 143 orman yangınının meydana geldiğini hatırlatan Yüzer, "Yaklaşık 7 bin 500 hektar orman alanımızın yangınlar dolayısıyla zarar gördüğü bir süreci yaşadık. Şimdi yeniden ormanlaştırma çalışmalarına başlıyoruz. " diye konuştu.

Doğa Koruma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Uğur Zeydanlı da 2021 ve 2025 yılında meydana gelen yangınların bazı şeylerin değiştirilmesi gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ise Çanakkale'de son yıllarda yaşanan orman yangınlarının herkesi derinden etkilediğini söyledi.

Çalıştayın açılışına, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Albay Cemalettin Akyüz ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.