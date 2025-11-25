Çanakkale'de Yanan Alanların Rehabilitasyonu İçin Çalıştay Düzenlendi

ÇANAKKALE'de 'Yanan Alanların Rehabilitasyonunda Yeni Yaklaşımlar' çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda; yangın sonrası ekosistemin iyileştirilmesi, doğal yenilenme, toprak ve su koruma, biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi, yeniden ağaçlandırma yöntemleri ve kurumlar arası koordinasyon gibi kritik başlıklar ele alınacak.

Çanakkale'de yaşanan orman yangınlarının ardından yanan alanların yeniden yeşertilmesi amacıyla Çanakkale Valiliği koordinasyonunda Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Yanan Alanların Rehabilitasyonunda Yeni Yaklaşımlar' çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kurum temsilcileri ve çok sayıda akademisyen katıldı. Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'135 BİN HEKTARLIK ORMANLIK ALAN BUGÜN YENİDEN YEŞİLLENDİ'

Son yıllarda yoğun bir orman yangınları süreci yaşandığını söyleyen Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, "2021 orman yangınları sürecini hep birlikte yaşadık. İklim değişikliği maalesef bu tür süreçleri tetikliyor ve buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yangın sırasında vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konu, yanan alanların ne olacağıydı. Ben de 2021'deki o kritik dönemi Ankara'dan yakından takip etmiştim. İlk günlerde, yanan alanların nasıl yeniden ağaçlandırılacağı ve ormanlaştırılacağı gündemin en önemli maddelerindendi. Daha sonra Orman Genel Müdürlüğü olarak bu alanların doğanın kendi kendini yenileyebileceğini, yangınların ekosistemin bir parçası olduğunu ve yeniden ormanlaştırma çalışmalarının aşamalarını kamuoyuyla paylaştık. Bugün, 2021'de zarar gören 135 bin hektarlık ormanlık alan yeniden yeşillendi ve süreci hep birlikte yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

'TUTUŞAN ATEŞLE MÜCADELE ETMEK KOLAY OLMUYOR'

Çanakkale'nin yangınlar sürecinde en çok etkilenen illerden biri olduğunu söyleyen Yüzer, "Son 10 yıllık sürece baktığımızda 2025 yılı Çanakkale'de 143 adet orman yangınının vuku bulduğu, yaklaşık 7 bin 500 hektarlık orman alanımızın yangınlar dolayısıyla zarar gördüğü bir süreç yaşandı. Şimdi yeniden ormanlaştırma çalışmalarına başlıyoruz. Orman yangınları öncesiyle, sonrasıyla, yangın anıyla bir bütüncül yaklaşımla yönetilmesi gereken bir süreç. Yangınları bütüncül olarak ele almak durumundayız. Geçen yıl Türkiye genelinde 'Orman Benim' kampanyası başlatmıştık. İklim değişikliği sürecinde, sıcaklık 30 derecenin üzerine çıktığında, rüzgar saatte 30 kilometreyi aştığında ve nem oranı yüzde 30'un altına düştüğünde, tutuşan ateşle mücadele etmek kolay olmuyor. Bu nedenle yangının çıkmasını önleyecek eylemlere, eğitimlere ve bilinçlendirme çalışmalarına odaklanmamız gerekiyor" dedi.

'BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİMİZE İNANIYORUZ'

Çanakkale'de yaşanan orman yangınlarının herkesi derinden etkilendiğini söyleyen Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci de "Yangınlar yalnızca ağaçlarımızı değil; toprağımızı, suyumuzu, yaban hayatımızı, ekosistem bütünlüğünü ve toplumun hafızasını da yaralamıştır. Ancak bizler biliyoruz ki ormanlar sadece geçmişimizin emaneti değil, geleceğimizin teminatıdır. Bu nedenle bugün, burada zarar gören orman alanlarının ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan yeniden kazanılması için ortak aklı, bilimsel temelli ve kurumsal iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir aradayız. Çalıştayımızda yangın sonrası ekosistemin iyileştirme, doğal yenilenme, toprak ve su koruma, biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi, yeniden ağaçlandırma yöntemleri ve kurumlar arası koordinasyon gibi kritik başlıklar ele alınacaktır. Akademisyenlerimizin bilimsel rehberliği, teknik personelimizin tecrübesi, kurumlarımızın desteği ve toplumun duyarlılığıyla yeşil vatanımız için daha güçlü, daha dirençli, daha sürdürülebilir bir ormancılık anlayışını birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

'FEDAKARLIKLA YANGINLAR SÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR'

Çanakkale Valisi Ömer Toraman ise "Çanakkale olarak çok zor bir 2024 ve 2025 yangın sezonu geçirdik. Meslek hayatımda da ilk defa bu çapta yangınlarla muhatap oldum. Yangın anı hem sorumlular açısından hem de kamuoyu açısından bütün dikkatin zirve yaptığı an. O anda topyekun bir seferberlikle, bir mücadele ruhuyla çok büyük gayretle, fedakarlıkla yangınlar söndürülmeye çalışılıyor. 'Yangın çıkıyor, ilgili kurumlar söndürsün' yaklaşımı çok riskli. Yangınların çoğu insan kaynaklı nedenlerden çıkıyor. Bu nedenle yangın öncesinde vatandaşlarımızın sorumluluk bilincini artırmamız gerekiyor" dedi. Çalıştay yarın sona erecek.