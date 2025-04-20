Çanakkale'de Yanan Alan 100 Bin Fidanla Yeniden Yeşeriyor

ÇANAKKALE'de geçen yıl orman yangını nedeniyle zarar gören alanda 100 bin fidan toprakla buluşturularak, ' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hatıra Ormanı' oluşturuluyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle geçen yıl Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyü sınırlarında meydana gelen orman yangınının ardından zarar gören bölgenin yeniden yeşertilmesi için harekete geçti. Yaklaşık 100 hektarlık alanda 100 bin fidan toprakla buluşturuluyor. Bu kapsamda düzenlenen ağaç dikim törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Fidan dikim sürecine eşlik eden Demircan, işçilerle sohbet ederek bilgi aldı ve dikilen fidanlara can suyu verdi.

'20 MİLYON FİDAN DİKİLMESİNİ SAĞLADIK'

Ağaç dikim töreninde konuşan Demircan, yangından zarar gören bölgeye ağırlıklı olarak zeytin ve fıstık çamı türlerinde fidanların dikildiğini belirterek, 100 bin fidanın şu ana kadar 50 bininin toprakla buluşturulduğunu söyledi. Enerji ve madencilik politikalarının çevreyle tam uyum içerisinde yürütüldüğünün altını çizen Demircan, "Madencilik faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz rehabilitasyon çalışmalarıyla bugüne kadar yaklaşık 15 bin hektarlık alana 20 milyon fidan dikilmesini sağladık" diye konuştu.

'10 MİLYON FİDAN DİKMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Enerji sektörüyle birlikte 2028'e kadar 10 milyon fidan dikme hedefi belirlediklerini ifade eden Demircan, "2019'dan bu yana yaklaşık 4,5 milyon fidanın dikimini başarıyla tamamladık. Kalan kısmını da Orman Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla, ülkemizin farklı bölgelerinde toprakla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. Demircan, Bakanlığın çalışmalarının merkezine 'önce insan, sonra çevre, sonra katma değerli üretim' ilkesini yerleştirdiğini belirtti. "Çevreye rağmen değil, çevreyle birlikte enerjinin üretilebileceğini gösteriyoruz" diyen Demircan, iklim değişikliği, su ve kaynak sıkıntılarının giderek arttığı bir çağda çevreyle uyumlu madencilik ve enerji yönetiminin Türkiye'nin temel yaklaşımı olduğunu vurguladı.

Haber: ANKARA,