Çanakkale'de Yalnız Yaşayan Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Çanakkale'de Yalnız Yaşayan Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yazın yalnız yaşayan V.S, komşularının ihbarı üzerine evinde ölü bulundu. Olay detayları ve kesin ölüm sebebi için soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Yazıcızade Mahallesi Hallaç Hüseyin Sokak'taki evinde tek başına yaşan V. S'den haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, V.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

V.S'nin cesedi evdeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gelibolu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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