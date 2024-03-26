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Çanakkale'de Kıbrıs Gazisi İbrahim Aytış'ın Cenazesi Defnedildi

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi İbrahim Aytış'ın cenazesi toprağa verildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Aytış için ilçedeki Yeşil Ada Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılarak, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar da katıldı.

Aytış'ın cenazesi Biga Karaçayır Kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA / Güncel

İlhami Aktaş Çanakkale Kıbrıs Güncel Haberler

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