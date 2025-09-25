Çanakkale'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 14 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 20 Eylül'de il merkezinde uyuşturucu imalathanesi olduğu tespit edilen adreste narkotik köpeğinin de desteğiyle operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 2 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 225 gram esrar, 60 sentetik ecza, 400 mililitre aseton, hassas terazi, 2 hazırlama kabı, 3 öğütme aparatı, sigara sarma makinesi, bıçak, suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 500 lira ele geçirildi.

Operasyon neticesinde yakalanan 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçları kapsamında işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan il merkezinde 15-21 Eylül'de yürütülen çalışmada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı gözaltına alınarak tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 9 Eylül-15 Eylül'de yürütülen operasyonlarda Lapseki'de bir kaçakçılık olayına müdahale edildi.

Meydana gelen olayda, 6 elektronik sigara, 30 kilogram kıyılmış tütün, 7 kilogram nargile tütünü, 3 bin 460 dolu makaron, 90 boş makaron, elektronik terazi ele geçirildi.

Ayvacık'ta 15 Eylül-22 Eylül'de gerçekleştirilen kaçakçılık olayında ele geçirilen çeşitli marka ve boyutlardaki 234 şişe alkole el konuldu.

İnsan kaçakçısı 14 şüpheli yakalandı

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğünce 12-18 Eylül'de icra edilen operasyonlarda 14 organizatör, 170 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonlarda ele geçirilen 13 araç ve malzemenin 10'u, yediemine teslim edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

14 şüpheliden 9'u tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığınca 15-21 Eylül'de yürütülen çalışmalarda, "silahla tehdit" suçundan 4 yıl 4 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve basit yaralama" suçundan adli para cezası ve 270 gün hapis cezası bulunan 2, "dolandırıcılık" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari hükümlü yakalandı.

"Basit yaralama" suçundan 10 ay hapis cezası bulunan 1, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1, "kasten yaralama" suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan 1 hükümlü ile çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik ve para cezası bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.