Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda farklı türlerde uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi.

Çanakkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik 5-11 Ocak'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 5 kilogramın üzerinde sentetik uyuşturucu, 68 gram kokain, 242 sentetik ecza, uyuşturucu emdirilmiş peçete parçası, tabanca ile 20 bin 130 lira ile 10 avro ele geçirildi.

Uyuşturucu madde sevkiyatında kullanıldığı belirlenen bir araca da el konuldu.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, yakalanan 36 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma", 19 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
