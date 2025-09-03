Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik 24 Ağustos-2 Eylül'de 4 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 420 gram esrar, 225 gram sentetik uyuşturucu, 62 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 1 tabanca ile 8 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.B, D.A.T, D.T, V.A. ve G.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 2 şüpheli salıverilirken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.