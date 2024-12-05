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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama
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Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu ticareti operasyonunda 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Çanakkale'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Şüpheliler O.I, S.D, İ.K, A.K. ve E.A'nın gözaltına alındığı operasyonda, 1585 sentetik ecza, 29,63 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 10,87 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, pompalı tüfek, tabanca ve 20 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.I, S.D. ve İ.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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