Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 şüphelinin üst ve araç aramasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan cumhuriyet savcılığına sevk edildi.
Savcılıktaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan 2 zanlının tutuklanması kararlaştırıldı.