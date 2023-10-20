Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri 13-19 Ekim'deki 19 operasyon sonrası 22 şüpheli hakkında yasal işlem yaptı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bir şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan ve operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişiden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2'si salıverildi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 391 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 60 gram esrar, 36 gram metamfetamin, 1,37 gram sentetik kannabinoid, 7 adet sentetik ecza ve 3 adet ecstasy hap ele geçirildi.