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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı

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Çanakkale'de jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 45 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Çanakkale'de jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 45 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçları kapsamında eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Operasyonda 43 kök kenevir, 61 gram kenevir tohumu, 287 gram sentetik uyuşturucu, 105 gram esrar, 366 gram metamfetamin, 1,16 gram skunk, 4 adet fişek tabir edilen satışa hazır metamfetamin, 66 adet lyrica hap, 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 26 adet ecza, 12 adet sikke, 1 adet av tüfeği, 13 adet av tüfeği kartuşu, 11 adet fişek, 1 boş kovan, 15 cep telefonu, 1 adet hassas terazi ve 19 bin 270 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Planlı istihbarat faaliyeti kapsamında daha önce icra edilen 13 ara operasyonla 33 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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