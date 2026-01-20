Haberler

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Çanakkale'de yapılan uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı. 500 gram narkotik madde, uyuşturucu haplar, bir ruhsatsız tabanca ve 159 bin 400 TL ele geçirildi. 55 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Çanakkale'de polis ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5-19 Ocak tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü birimlernce il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 18 bin 842 kişi ve 5 bin 176 araç incelendi, farklı suçlardan aranması bulunan 46 kişi yakalandı, 946 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Yapılan çalışmalarda 500 gram narkotik madde, 6 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 15 adet klipsli poşet, 4 adet alüminyum folyo, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 159 bin 400 Türk Lirası ele getirildi.

Çalışmalar kapsamında 55 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 47 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
