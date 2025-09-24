Haberler

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Çanakkale'de jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, iki şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 3 kilo 50 gram skunk maddesi ve 21 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, merkeze bağlı Salihler köyündeki ormanlık alanda ve Kepez beldesinde iki adreste yapılan arama sonucunda 3 kilo 50 gram skunk maddesi ile 21 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan T.K. ve S.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
