Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, merkeze bağlı Salihler köyündeki ormanlık alanda ve Kepez beldesinde iki adreste yapılan arama sonucunda 3 kilo 50 gram skunk maddesi ile 21 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan T.K. ve S.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.