Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Çanakkale'de jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, iki şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 3 kilo 50 gram skunk maddesi ve 21 kök skunk bitkisi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, merkeze bağlı Salihler köyündeki ormanlık alanda ve Kepez beldesinde iki adreste yapılan arama sonucunda 3 kilo 50 gram skunk maddesi ile 21 kök skunk bitkisi ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan T.K. ve S.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel