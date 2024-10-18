Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Tutuklandı

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik baskınlar yaptı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler B.S. ve H.B'nin üst aramasında 43,81 gram sentetik uyuşturucu ile payp (uyuşturucu içiminde kullanılan aparat) ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından tutuklandı.