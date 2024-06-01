Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: Evde uyuşturucu ele geçirildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Alaeddin Mahallesi'nde F.D'ye ait eve yapılan baskında, 70 gram kubar esrar ile uyuşturucu özelliğinde çok sayıda içime hazır fişek bulundu.

Operasyonda, F.D. ile aynı evde bulunan G.D, E.V. ve O.G. gözaltına alındı.