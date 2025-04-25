Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ele geçirilen 1626 sentetik ecza hapı ve diğer uyuşturucu maddelerle birlikte bir zanlı tutuklandı.
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün Biga ilçesinde uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.
E.Y'nin adresinde yapılan aramada, 1626 adet sentetik ecza hapı, 1 kilo 212 gram sentetik toz uyuşturucu, 131,99 gram sentetik kannabinoid ile 234 gram uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. E.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.