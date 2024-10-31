Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, otogarda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik gerçekleştirilen Gelibolu Otogarı'nda operasyonda düzenlendi.

Operasyonda, şehirler arası otobüste yolcu olarak bulunan şüpheli M.A.B. yakalandı. Zanlının üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapılan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.