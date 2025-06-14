Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 414 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik çalışmalar kapsamında Gelibolu'da operasyon düzenledi.
Polis belirlediği adreste yaptığı aramada, 1 kilo 414 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan şüpheli V.M, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel