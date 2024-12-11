Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüpheliler T.Ç. ve A.R.K'nin yakalanması için operasyon başlattı.

Zanlılara ait araçta yapılan aramada, kaputun altında hava ve polen filtrelerinin olduğu kapaklı bölüme gizlenmiş 2,31 gram kokain, 266,08 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve 1,51 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan T.Ç. tutuklandı, A.R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.