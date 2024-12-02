Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 240 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan E.A. tutuklandı.
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışma kapsamında şüpheli E.A'nın aracında 240 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından tutuklandı.