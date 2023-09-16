Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda narkotik madde, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 ayrı adreste yaptıkları arama sonrası 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Evlerde yapılan aramalarda narkotik madde ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.