Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
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Çanakkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Çanakkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışmalar neticesinde, dün şüpheliler V.D, C.Ç, Y.İ, E.Ç. ve O.İ'nin üzerlerinde ve ikametlerinde muhtelif çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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