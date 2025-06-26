Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışmalar neticesinde, dün şüpheliler V.D, C.Ç, Y.İ, E.Ç. ve O.İ'nin üzerlerinde ve ikametlerinde muhtelif çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.