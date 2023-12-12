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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

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Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda, uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 546,98 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 34 sentetik ecza, 1,56 gram skunk, hassas terazi, uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 2 bin 880 gram madde ve 2 litre aseton, 4 silah, 202 mermi ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden biri emniyetteki işlemlerinin ardından, 2'si adliyede savcılık sorguları sonrasında salıverildi.

Adliyeye sevk edilerek nöbetçi hakimliğe çıkarılan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Narkotik Güvenlik Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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