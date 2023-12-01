Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve satışının engellenmesi amacıyla takibe alınan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler E.V, N.A. ve D.K'nin üzerinde ve işletmelerinde yapılan aramalarda 157 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram Hint keneviri ele geçirildi.

Bu kişilerden E.V'nin ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.