Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda 1 kilo 322 gram sentetik uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı 2 operasyonda, H.Ü., H.S., S.Ö. ve S.T, gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 kilo 322 gram sentetik uyuşturucu, 41 sentetik ecza, 2 tüfek ve 15 fişek ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "Uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan H.Ü., H.S. ve S.T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Yunanistan, ABD unsurlarını İran'a karşı korumak için Girit'e Patriot konuşlandırabilir

Bir komşumuz daha İran'a karşı harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
300'den fazla istasyonu olan akaryakıt devi satılıyor

300'den fazla istasyonu olan akaryakıt devi satılıyor
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi

Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Hepsi imha edildi
ABD ve Almanya'dan İsrail'e 14 uçak dolusu askeri yardım

İki ülkeden İsrail'e destek! 14 uçak dolusu yardım gönderdiler
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.