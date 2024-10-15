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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 27 Gözaltı

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 27 Gözaltı
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Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile diğer güvenlik birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Çanakkale Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, Gümrük Müdürlüğü, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü destekli 200 polis, insansız hava aracı (İHA) ve dron destekli, uyuşturucu ticareti yapan ve satanlara yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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