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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonda sentetik kannabinoid, sentetik hap, av tüfeği, kılıç ve bıçak ele geçirildi.

ÇANAKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden B.K. ile S.Ü., tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Çanakkale'de il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda dün İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 140,21 gram sentetik kannabinoid, 58 sentetik hap, av tüfeği, hassas terazi, 4 kılıç ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetti işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.K. ile S.Ü. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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