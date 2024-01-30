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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Lapseki ilçesindeki operasyonda yakalanan 4 şüphelinin üst ve araç aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Çanakkale Narkotik Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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