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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Gelibolu'da polis, uyuşturucu madde kullanımı ve satışını önlemek için düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 336 gram sentetik uyuşturucu madde ve 2 hap ele geçirildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, E.C. ve E.S. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 336 gram sentetik uyuşturucu madde ile 2 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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