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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Zanlıdan 3'ü Tutuklandı

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Zanlıdan 3'ü Tutuklandı
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Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Narkotik ekipleri, il merkezi ve Gelibolu'da yaptıkları operasyonlarda çeşitli uyuşturucu madde ve malzemeler ele geçirdi.

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve Gelibolu'da uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 71,20 gram skunk, 44,99 gram kokain, 1,94 gram esrar, sentetik ecza, 4 kenevir, 2 hassas terazi, 3 öğütücü, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen kilitli poşet ve streç film ile kenevir yetiştirmede kullanılan kabin, aydınlatma ünitesi, iklimlendirme cihazı ile sıvı gübre ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan tutuklanırken diğerleri zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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