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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama
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Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyonda 6 kilo sentetik uyuşturucu madde, ruhsatsız tabancalar ve nakit para ele geçirildi.

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik kent merkezi ve Ezine ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeği eşliğinde adreslerde yapılan aramada, 6 kilo 490 gram sentetik uyuşturucu madde, 854 sentetik uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 35 tabanca fişeği, 3 hassas terazi ile 37 bin 185 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T, E.H, Y.U, H.A, V.A, B.H, V.Ş, Y.T, S.E.G, F.C.U çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.B. ve F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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