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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

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Çanakkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkez ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 10 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 546,98 gram sentetik kannabinoid, 34 sentetik hap, hassas terazi, uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen 2 kilo 880 gram ağırlığında madde, uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 2 litre aseton, 4 silah, 202 mermi ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si savcılıktaki ifadesinin ardından, 3'ü ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Operasyon Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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